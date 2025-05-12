Tokat’ta Dolu Tarım Alanlarını Vurdu

TOKAT’TA DOLU TARIM ALANLARINI ETKİLEDİ

Tokat’ta meydana gelen dolu, tarım alanlarına ciddi bir zarar verdi. Kentin Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde etkili olan dolu, özellikle Çamlıbel bölgesindeki Kızık, Karkın, Dodurga, Bedirkale, Çubuklu ve Avşarağzı köylerini vurdu. Bunun yanı sıra, Niksar ilçesindeki 12 köyde de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kent genelinde doludan etkilenen alanın yaklaşık 300 dönüm olduğu ve ekiplerin hâlâ hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu durum, yerel tarım için önemli bir sorun teşkil ediyor. Tarım üreticileri, dolunun neden olduğu hasar hakkında bilgi almak ve gerekli destekleri sağlamak amacıyla yetkililerle irtibat halinde.