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Tokat’ta Dolu Yağışı, Kar Görüntüsü

DOLU YAĞIŞI TARIM ARAZİLERİNİ ETKİLEDİ

Tokat’ın Artova ilçesinde meydana gelen yoğun dolu yağışı, ekili alanlarda ciddi zararlar oluşturdu ve bölgedeki manzarayı kar gibi beyaza dönüştürdü. Artova ilçesinin Çelikli köyünde, önceki gün yaşanan dolu yağışı, kısa süre içerisinde tarlaları ve yolları kapladı. Şiddetli gelen bu yağışlar, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR O ANLARI BELGELEDİ

Olay anını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, dolunun etkisini görüntülemeyi başardı. Görüntülerde, dolunun yarattığı görüntü, kar yağmış gibi bir hava oluşturdu. Kaydedilen videolar içerisinde bir kişinin, “Kar bu kadar yağmamış. Ekinlere yaramaz bu, zehir” şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Bu durum, bölgedeki tarımsal faaliyetler için endişe verici bir tablo ortaya çıkarıyor.

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