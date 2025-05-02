Tokat’ta Dolu Yağışı Sorun Yaratıyor

DOLU YAĞIŞI TARIM VE HAYVANCILIĞI ETKİLEDİ

Tokat’ta meydana gelen şiddetli dolu yağışı, tarım alanlarını ve yaylada bulunan hayvan sürülerini olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde doluya dönüşerek büyük hasara neden oldu.

YAYLADA HAYVANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 15 dakika boyunca süren dolu yağışı, çevreyi beyaz bir örtü gibi kapladı. Dolu yağışının etkisiyle yaylada bulunan küçükbaş ve büyükbaş sürülerinin ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi. Hayvanların yaşadığı zorlu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi.