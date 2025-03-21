Tokat’ta Down Sendromlular İçin Anlamlı Etkinlik

ÖZEL ÇOCUKLARIN ÜRETİM ETKİNLİĞİ

Tokat’ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar üretim atölyelerinde çikolata ve ekmek yaparak iftarda misafirlerle paylaştı. Bu etkinlik, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik süresince down sendromlu çocuklar, Tokat’ın tarihi ve kültürel mekanlarından klasik otobüslerle alınarak çikolata ve ekmek atölyelerine götürüldü. Çocuklar burada, hayal güçlerini sergileyerek özel tasarımlar oluşturduğu ekmek ve çikolataları üretti. Üretim süreci onlara hem keyif dolu anlar yaşattı hem de üretmenin verdiği mutluluğu hissettirdi.

İFTAR PROGRAMI VE DAYANIŞMA

Günün sonunda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Gülbahar Hatun İmarethanesinde düzenlenen iftar programında özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Burada, çocuklar gün boyunca ürettikleri ekmek ve çikolataları iftara katılan misafirlerle paylaşarak anlam dolu bir dayanışma gösterdi. “Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz” mottosuyla gerçekleştirilen bu etkinlik, farkındalık sağlamakla kalmayıp, down sendromlu bireyler ile toplum arasındaki bağı da güçlendirdi.