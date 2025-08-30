Haberler

Tokat’ta Düğün Konvoyunda Kaza

ŞAŞIRTAN DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ DAVRANIŞ

Tokat’ta bir sürücü, düğün konvoyunda öne geçmek amacıyla dikkat çeken bir eylemde bulundu. Söz konusu olay, sosyal medyada paylaşım yapılmasıyla geniş bir yankı buldu. Düğün konvoyundaki bu sürücü, önüne çıkan diğer araçlara çarpıp, hızla ilerlemeye çalışırken anlar kameralar tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Olayın görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı. Diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak yola devam etmeye çalışan sürücünün bu davranışı, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Kaydedilen görüntüler, düğün konvoylarının eğlenceli atmosferinin yanı sıra, güvenli sürüş kurallarının ihmal edilmesinin de sonuçlarını gözler önüne serdi.

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

