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Tokat’ta Duruşma Sonrası Kavga: 9 Gözaltı

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OLAYIN GERÇEKLEŞİM ZAMANI VE YERİ

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Gazi Bulvarı’nda gerçekleşti. Kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan ve mahkemelik duruma gelen A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö. duruşmanın ardından adliye önünde bir tartışma başlattı.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞEN ANLAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Adliye karşısındaki çay ocağında tabureler ve sopalar kullanılarak gerçekleştirilen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavganın anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olay sonrasında, kargaşaya karışan 9 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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