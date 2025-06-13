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Tokat’ta Elektrik Direğine Çarpan Araçta Yaralılar Var

OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMA HADDİ

Tokat’ta gerçekleşen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan bir otomobildeki üç kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, Y.Ö. (43) yönetimindeki 60 AGZ 506 plakalı araç, Çevre Yolu Derbent Mahallesi civarında bir elektrik direğine vurdu. Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride geçti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü Y.Ö. ile araçta bulunan H.E.Ö. (10) ve A.G. (42) yaralanarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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