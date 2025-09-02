Tokat’ta En Sıcak Gün Yaşandı

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Tokat’ta son 95 yılın en yüksek sıcaklığı hissedildi. Termometreler 42,6 dereceyi gösterdiği sırada sıcaktan etkilenenler yaylalara koşuşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 1929-2024 döneminde eylül ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,7 derece olarak belirlenmişti. Dün kaydedilen 42,6 derece, bu rekordan 1,9 derece daha yüksek. Kent merkezinde öğle saatlerinde sokaklar neredeyse boşalırken, insanlar serinlemek amacıyla gölgeli alanlar ve klimalı yerler arayışına girdi. Termometrelerin 42 dereceyi geçtiği saatlerde araç trafiğinde de belirgin bir azalma gözlemlendi.

YAYLALAR SERİNLETİCİ KAÇIŞ NOKTASI

Tokat’ın yüksek rakımlı yaylaları, kavurucu sıcaktan kaçmak isteyenler için ideal bir yer haline geldi. Geçtiğimiz yaz aylarında olduğu gibi eylül ayında da serin havasıyla dikkat çeken bu yaylalarda gündüz sıcaklıkları 25-28 derece arasında değişti. Bin 500 rakımlı Hebüllü Göleti gibi alanlara giden vatandaşlar, piknik yaparak ve doğa yürüyüşleriyle serin havanın keyfini çıkardı.