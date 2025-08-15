Tokat’ta Eş Dört Kişi Hayatını Kaybetti

YETİŞKİN KAYIPLAR VE AİLENİN DRAMI

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında, annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralı 3 yaşındaki çocuk da Samsun’daki hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Zile ilçesinde 8 Ağustos’ta gerçekleşti.

KAZAYA DAHİL OLAN ARAÇLAR VE SÜRÜCÜLER

Olayda, Özgür Sepetçi’nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobil, Almus’un Kolköy festivaline gitmekte olan Emrah Çelik’in yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emrah Çelik, eşi Şeymanur Çelik ve 2 aylık bebekleri Elanur Çelik hayatlarını kaybetti. 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ağır yaralanırken diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi de yaralandı. Ayrıca, 56 yaşındaki Döndü Pulat da kazada yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER

Ağır yaralı durumda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Elifnur Çelik, tüm çabalara rağmen bugün yaşamını yitirdi. Bu olay, aile için büyük bir dramatik kayıp oldu.