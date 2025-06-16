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Tokat’ta Evde Yangın Dronla Görüntülendi

YANGIN ANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tokat’ta, Gülbaharhatun Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, kısa sürede binanın bütününü sardı ve alevler hızla yayıldı. Olayla ilgili ihbarın yapılması üzerine, itfaiye ekipleri derhal olay yerine ulaştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının tam olarak nasıl başladığına dair bir çalışma başlatıldı. Bu arada, yangının büyüme anları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının şiddeti ve dumanın geniş bir alanda etkili olduğu dikkat çekti.

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