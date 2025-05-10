Tokat’ta Fırtına Ağaçları Devirdi

ŞİMŞEKLER GECEYİ AydınlatTI

Tokat’ta etkili olan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ekili araziler zarar görüyor, devrilen ağaçlar ulaşımı aksatıyor. Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tokat’ta beklenen yağış akşam saatlerinde kendini gösteriyor. Aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatıyor ve o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydediliyor.

DOLU TARIM ALANLARINI ETKİLİYOR

Yüksek kesimlerde ise yağmur, doluya dönüşüyor. Özellikle Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaza bürünüyor. Kısa sürede zemini kaplayan dolu, tarım alanlarında önemli zararlara yol açıyor. Alpudere Köyü ile Sulusaray ilçesi arasında fırtına ise etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devriliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Yola düşen ağaçlar nedeniyle karayolunda ulaşım durma noktasına geliyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcıyor. Bu kötü hava koşulları, Tokat’ta hayatı olumsuz etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor.