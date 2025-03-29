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Tokat’ta Garaj Yangını Kullanılamaz Hale Getirdi

YANGIN DURUMU VE ETKİLERİ

Tokat’ta gerçekleşen yangın sonucu bir garaj kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olay merkezdeki Büyükbağlar Köyü’nde yaşandı. Sinan ve Osman Yılmaz kardeşlere ait garajda, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geçmeden büyüdü.

VATANDAŞLARDAN YARDIM

Garajdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine iletti. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Neyse ki bu olayda can kaybı yaşanmadı. Şu an için hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

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