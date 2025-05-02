Tokat’ta İki Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu Aladun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Niksar’dan Erbaa yönüne seyreden U.Ş.’nin kullandığı 60 ABT 044 plakalı Fiat otomobil ile aynı yönde ilerleyen E.Ö. yönetimindeki 05 FF 952 plakalı Fiat aracının çarpışması sonucu gerçekleşti.

SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de refüje düştü. Kazada, sürücüler ve yolcu olarak bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla birlikte Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.