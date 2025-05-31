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Tokat’ta İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olay sonucu 21 yaşındaki Atakan Korkmaz elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, Ünye Caddesi’ndeki inşaatta gerçekleşti. İddiaya göre, genç işçi güvenlik filesi çekerken akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Olayın ardından hemen ambulans çağrıldı ve Atakan Korkmaz, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahaleler maalesef yeterli olmuyor ve genç işçi hayatını kaybediyor. Olayla ilgili ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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