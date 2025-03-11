Tokat’ta İşçi Servisi Yandı, İşçiler Kurtuldu

İŞÇİ SERVİSİ YANINCA GÜÇLÜKLE KURTULDULAR

Tokat’ta, hareket halindeki bir işçi servis minibüsü, motor bölümünde alevlenerek yanmaya başladı. Mercedes marka minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerideki işçilerin zor anlar yaşadığı bildiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde şehir merkezinin Taşlıçiftlik mevkiinde gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesine doğru ilerleyen ve tekstil fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün motor kısmında bir yangın başladı. Yangın hızla yayılarak, işçilerin minibüsten çıkmalarını zorlaştırdı. Alevler tüm aracı sararken, dakikalar içinde minibüs kullanılmaz hale geldi. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.