Tokat’ta Kadın Girişimciliği Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Tokat’ta yerel kalkınmayı destekleyen Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği iş birliği için bir protokol imzalandı. Tokat Valiliği, Belediye, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında gerçekleşen imza töreninde Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TSO Başkanı Fatih Gökdere ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle bir araya geldi. Protokol, Tokat’taki kadınların istihdamdaki payını artırmayı, girişimcilik yeteneklerini teşvik etmeyi ve yerel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

İmzalanan protokol çerçevesinde, Tokat’ta Dijital Muhasebe Uygulamaları, Bilgi Teknolojileri İş Analistliği, Gastronomi ve Kaynakçılık gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik kapsamlı eğitim ve kapasite geliştirme programları gerçekleştirilecek. Eğitim süreçleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Erbaa, Niksar, Turhal, Zile Organize Sanayi bölgeleri ile Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri gibi kurumlarla yapılan alt protokoller aracılığıyla yürütülecek.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK ARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 yılları için “Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği” alanının öncelik olarak belirlendiği bildiriliyor. Bu bağlamda, kalkınma ajansları, kadınları ekonomik hayata kazandırmak için eğitim programları ve istihdam odaklı projeler geliştirmeyi hedefliyor. Vali Köklü, girişimci kadınlara verdiği desteğin tam olduğunu ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.