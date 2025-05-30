Tokat’ta Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Tokat’ta darbedildiği öne sürülen bir kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Topçam Mahallesi’nde meydana gelen bir trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitti. Burada yaralı olarak bulunan Hatice Y., Tokat Devlet Hastanesi’ne, yanında bulunan M.K. ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

KADINDAN GELEN AÇIKLAMALAR

Hastaneye götürülen M.K., polis ekiplerine Hatice Y. ile birlikte darbedildiklerini anlattı. Yapılan muayenede Hatice Y.’nin vücudu ve başında darp izleri tespit edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice Y., yaşamını yitirdi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın olduğu yerde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bu süreçte, olayın nasıl meydana geldiğine dair araştırmalar sürüyor.