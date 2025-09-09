Tokat’ta Kamyon Minibüsle Çarpıştı

KAZA ANINI DETAYLARI

Tokat- Niksar karayolunda bir kaza gerçekleşti ve bu kazada saman yüklü bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Bu kötü olayda yaralananların sayısı 8 oldu ve bu kişilerin içinde 4 çocuk da bulunuyor. Kaza, Tokat- Niksar karayolunun Hamidiye köprü çıkışında meydana geldi.

KAZANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

İddiaya göre, Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs ile S.B. tarafından idare edilen 31 ZC 007 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.