Haberler

Tokat’ta Kamyon Minibüsle Çarpıştı

KAZA ANINI DETAYLARI

Tokat- Niksar karayolunda bir kaza gerçekleşti ve bu kazada saman yüklü bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Bu kötü olayda yaralananların sayısı 8 oldu ve bu kişilerin içinde 4 çocuk da bulunuyor. Kaza, Tokat- Niksar karayolunun Hamidiye köprü çıkışında meydana geldi.

KAZANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

İddiaya göre, Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs ile S.B. tarafından idare edilen 31 ZC 007 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

Doğanşehir'de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanacak su kesintisi Sultangazi'de belirli saatlerde etkili olacak. Su akışıyla ilgili kesin saatler merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.