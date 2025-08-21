Haberler

Tokat’ta Kantinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Tokat’ta bir hastanenin kantininde eşi ve bir arkadaşını silahla yaralayan şüpheli hızla yakalanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde gerçekleşen olayda, iddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile birlikte çay içtikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tartışmanın ardından Zeki A., yanında bulunan silahla eşi ve arkadaşına ateş açtı. Yaralanan Elif A. ve Maryam F. A., hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olayın ardından Zeki A. kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı hastane polisi, şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında kısa sürede yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumlarına ilişkin yapılan bilgilendirmelerde, her ikisinin de sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Otobüs Kazasında 1 Ölü, 13 Yaralı

Kayseri'de bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada 1 kişi ölü, 13 kişi yaralı. Olayla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Haberler

Kayseri’de Otobüs Ağaçlara Çarptı, 1 Ölü

Kayseri-Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 ölü, 13 yaralı bulundu. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.