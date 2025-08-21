Tokat’ta Kantinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Tokat’ta bir hastanenin kantininde eşi ve bir arkadaşını silahla yaralayan şüpheli hızla yakalanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde gerçekleşen olayda, iddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile birlikte çay içtikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tartışmanın ardından Zeki A., yanında bulunan silahla eşi ve arkadaşına ateş açtı. Yaralanan Elif A. ve Maryam F. A., hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olayın ardından Zeki A. kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı hastane polisi, şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında kısa sürede yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumlarına ilişkin yapılan bilgilendirmelerde, her ikisinin de sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.