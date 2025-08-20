Haberler

Tokat’ta Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA SONRASI OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Tokat’ta bir kaza sonucu otomobilin ters dönmesiyle birlikte 1 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çamağzı köyü yolunda gerçekleşti. İddialara göre, M.Ç. (50) yönetimindeki 05 ABG 503 plakalı otomobil, Çamağzı köyü yönünde seyir ederken, aynı yönde ilerleyen K.E.’nin (26) kullandığı 60 HV 844 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi ve içinde bulunan sürücü M.Ç. yaralandı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gönderildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. Kazanın nedenlerine ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Haberler

Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.