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Tokat’ta Kaza, 3 Yaralı

TOKAT’TA TRAFİK KAZASI OLDU

Tokat’ta gerçekleşen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpıyor ve ardından karşı şeride geçiyor. Bu kazada 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralanıyor.

KAZANIN SEBEPLERİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 60 AGZ 506 plakalı Chevrolet marka otomobil, Tokat-Sivas karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek durabiliyor. Kazada, sürücü Y.Ö. ve beraberindeki 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralanıyor.

Olay sonrası yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk ediliyor. Yangın riski göz önünde bulundurularak, araca suyla müdahale eden ekipler güvenlik önlemleri alıyor.

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