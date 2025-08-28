Tokat’ta Kaza, 3 Yaşında Çocuk Yaralandı

TRAFAK KAZASINDA AĞIR YARALANAN ÇOCUK VE BEBEĞİNİ KAYBEDEN KADIN

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 3 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. 4 aylık hamile bir kadın ise kazanın sonucunda bebeğini kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan toplam 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Koçak köyünden Erbaa yönüne gitmekte olan M.K. kontrolündeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi’nde ani bir dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0900 plakalı Fiat marka ticari taksiyle çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü M.K. ve araçta bulunan M.A.A. (3), A.E., S.A. ile taksi şoförü M.Y. ve yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralıların hepsi, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AĞIR YARALI ÇOCUK VE KAYBEDİLEN BEBEK

3 yaşındaki çocuk, durumu ağır olduğu için Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralılardan S.A.’nın 4 aylık hamile olduğu ve kazadan ötürü bebeğini kaybettiği bilgisi edinildi. Feci kaza, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.