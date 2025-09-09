Tokat’ta Kaza: 8 Yaralı Var

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Tokat’ta, saman taşıyan bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı bir trafik kazası yaşandı. Bu kazada 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu üzerindeki Hamidiye köprü çıkışında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Fındık işçilerini taşıyan minibüs, Tokat yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen saman yüklü kamyonla çarpıştı. Minibüs, Ş.G. (40) tarafından yönetilmekteyken, kamyon ise S.B. tarafından idare ediliyordu. Çarpışma sonrasında yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızlıca Niksar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.