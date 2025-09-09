Haberler

Tokat’ta Kaza: 8 Yaralı Var

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Tokat’ta, saman taşıyan bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı bir trafik kazası yaşandı. Bu kazada 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu üzerindeki Hamidiye köprü çıkışında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Fındık işçilerini taşıyan minibüs, Tokat yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen saman yüklü kamyonla çarpıştı. Minibüs, Ş.G. (40) tarafından yönetilmekteyken, kamyon ise S.B. tarafından idare ediliyordu. Çarpışma sonrasında yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızlıca Niksar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

Gazipaşa'da Hasan Karateke, yıkım kararı ile taşınması gereken konteyner evini ray sistemi ve iş makinesiyle 150 metre uzaklığa taşıdı.
Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, Ukrayna ile müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın desteği ve yaptırımları artırmaya devam edeceğini kaydetti.

