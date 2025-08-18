Tokat’ta Kaza Gerçekleşti, Sürücü Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIM DETAYLARI

Tokat’ta bir cipin çarpağı çapa motoru sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, olay Erbaa ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İşeri Kavşağı’nda gerçekleşti. Yabancı uyruklu A.Z. kontrolündeki 91AQ703 İran plakalı Hyundai marka cip, kavşağa girmek isteyen H.Ü. yönetimindeki çapa motoruna çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çapa motoru sürücüsü yaralandı. Olayı gören kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdığı için detayları daha iyi incelemek mümkün oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak gerekli araştırmayı başlattı.