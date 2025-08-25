Haberler

Tokat’ta Kaza: İki Ölü, Üç Yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtu. Kaza, dün akşam saat 19.00 civarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde gerçekleşti. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan’ın (46) kullandığı otomobil, kontrolünü kaybetmesiyle menfez bölgesine düştü.

Kazanın sonucunda sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ve akrabası Arda Arslan (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Osmam Eraslan’ın yanı sıra oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Eraslan (19) da yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri hala devam ediyor. Kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

