Tokat’ta Kaza: İki Ölü, Üç Yaralı

KAZA DETAYLARI

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtu. Kaza, dün akşam saat 19.00 civarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde gerçekleşti. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan’ın (46) kullandığı otomobil, kontrolünü kaybetmesiyle menfez bölgesine düştü.

Kazanın sonucunda sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ve akrabası Arda Arslan (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Osmam Eraslan’ın yanı sıra oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Eraslan (19) da yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri hala devam ediyor. Kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.