Tokat’ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZADA SÜRÜCÜ ÖLDÜ, İKİ YARALI VAR

Tokat’lı Ekinli köyü yakınlarında bir otomobilin köprü bariyerine çarptığı feci kaza sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Tokat’tan Konya’ya seyir halindeki 42 DNU 27 plakalı aracın sürücüsü Muhammet Kılınç, Ekinli Köprüsü’nün bariyerlerine çarparak kaza yaptı.

KAZA YERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

Kazada sürücü Muhammet Kılınç hayatını kaybederken, otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.