Tokat’ta Kedi Güzellik Yarışması Yapıldı

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KEDİ GÜZELLİK YARIŞMASI

Tokat’ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinlikleri çerçevesinde kedi güzellik yarışması gerçekleştirildi. Tokat Veteriner Hekimler Odası’nın bahçesinde düzenlenen bu etkinlikte “süslü” ve “bakımlı” kategorilerinde toplam 26 kedi, podyuma çıkarak yarıştı. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını dikkatlice inceledi.

Yarışmada, bakımlı kategorisinde Fatma Kalpakçı’nın kedisi “Badem”, süslü kategorisinde ise Elif Dilekoğlu’nun kedisi “Kurabiye” birincilik ödülünü kazandı. Dereceye giren kedilere madalya takdim edildi ve katılımcılar, mama ile kedi kumu gibi hediyelerle ödüllendirildi. Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti ve bu tür organizasyonların önemini vurguladı.

ETKİNLİKTE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Bakımlı kategorisinde birinci olan Fatma Kalpakçı, yaptığı açıklamada, kedisi “Badem” ile birlikte anı biriktirmek amacıyla yarışmaya katıldığını söyledi. Kalpakçı, “Bugün bakımlı kedi olarak birinci seçildik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.” diyerek sevinçini ifade etti. Bu anlamlı etkinlik, veteriner hekimler ve hayvan severler için önemli bir buluşma noktası oldu.