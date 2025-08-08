Tokat’ta Lüks Otomobil Motosiklet Çarptı

ÜZÜCÜ KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat’ta lüks bir otomobilin çarptığı motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, Cengiz Albay kontrolündeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, şehir merkezi yönünde seyreden İ.B. idaresindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpmasıyla savruldu.

KAZA ANINDAKİ DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İki yaralı, kentteki hastanelere sevk edildi, fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma açıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Kazanın yaya geçidinde gerçekleşmesi, durumun ciddiyetini artırıyor.