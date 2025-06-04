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Tokat’ta Midibüs Tarlaya Uçtu. Yangın Bir Saat Sonra Çıktı

KAZA SONRASINDA YANGIN ÇIKTI

Tokat’ta meydana gelen bir kazada kontrolden çıkan midibüs tarlaya uçtu. Olay, Hacıpazarı kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Taşova yönünden Erbaa’ya doğru giden Z.A. yönetimindeki 54 PN 609 plakalı Mitsubishi midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü. Kazanın ardından midibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı ve olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü.

MİDİBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Kaza gerçekleştiği sırada arazide bulunan midibüs, bir saat sonra sebebi belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale etti. Ancak, yangın neticesinde midibüs tamamen yanarak kullanılamaz bir duruma geldi.

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