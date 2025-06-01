Tokat’ta Minibüs Devrildi, 10 Yaralı

YARALILAR KAZADA ARAÇTA BULUNUYOR
Tokat’ta bir taziye amacıyla seyahat edenlerin bulunduğu minibüs devrilerek kaza yaptı. Ağrı’dan Sakarya’ya taziyeye giden A.K. (47) yönetimindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolunun Muhtardüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
HASTANELERE KALDIRILDI
Kaza sonucunda, sürücü ile birlikte araçta bulunan 9 kişi yaralanıyor. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor ve hızlı bir şekilde Tokat’taki hastanelere kaldırılıyor. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğreniliyor.