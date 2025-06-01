Haberler

Tokat’ta Minibüs Devrildi, 10 Yaralı

YARALILAR KAZADA ARAÇTA BULUNUYOR

Tokat’ta bir taziye amacıyla seyahat edenlerin bulunduğu minibüs devrilerek kaza yaptı. Ağrı’dan Sakarya’ya taziyeye giden A.K. (47) yönetimindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolunun Muhtardüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, sürücü ile birlikte araçta bulunan 9 kişi yaralanıyor. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor ve hızlı bir şekilde Tokat’taki hastanelere kaldırılıyor. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğreniliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

İpsala Meslek Yüksekokulu mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Kaymakam ve rektör, mezunları başarıları için kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
Haberler

Bursa İnegöl’de Seçim Yapılıyor

İnegöl'de boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için üç mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde altı aday bulunurken, Tokuş Mahallesi'nde sadece bir aday mevcut.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.