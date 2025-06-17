Tokat’ta Miras Sebebiyle Yengesini Öldürdü

HIRSIZLIK OLAYI KANLI BİR TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tokat’ta, bir miras meselesi nedeniyle meydana gelen tartışmada Halim Çelik, yengesini öldürdükten sonra kaçtı. Olay, 13 Haziran Cuma günü merkeze bağlı Hasanbaba Köyü’nde yaşandı. Halim Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında çıkan miras anlaşmazlığı, kısa sürede kavgaya dönüşerek son derece trajik bir hale geldi. Halim Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik’i vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Saliha Çelik, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Jandarma Özel Hareket ekipleri, kaçan Halim Çelik’i Hasanbaba köyünde boş bir evde buldu. Gözaltına alınarak karakola götürülen Halim Çelik, yengesini miras yüzünden öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, topluma yönelik bir endişe yaratırken, miras kaynaklı tartışmaların neden bu kadar büyük bir trajediye yol açtığı üzerine düşüncelere yol açtı.