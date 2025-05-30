Tokat’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

TOKAT’TA MOTOSİKLET KAZASI

Tokat’ta meydana gelen motosiklet kazası ihbarına giden ekipler, Hatice Yalman (35) ve Mustafa Koç’u (36) hastaneye kaldırdı. Yalman hayatını kaybederken, tedavi altına alınan Koç, kaza yapmadıklarını, darbe aldıklarını ifade ediyor. Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri tespit edildi. İkiliye ait kaza yerinin yaklaşık 400 metre uzağında içki şişeleri ve kan izine ulaşılması dikkat çekiyor.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sağlık ve polis ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaralılar Yalman ve Koç’a ilk müdahaleyi yaptı. Yalman, Tokat Devlet Hastanesi’ne, Koç ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki Hatice Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan muayenelerde Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Koç ise düştüklerini değil, darbe aldıklarını kaydetti.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Hatice Yalman’daki darp izleri ve Mustafa Koç’un beyanları üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya dair çalışmalar başlattı. Yapılan incelemeler sonucu yaralıların bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede Hazine Deresi kenarında içki şişeleri ve kan izine rastlandı. Ayrıca çevredeki taşların üzerinde de kan lekeleri olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı çalışmalar yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor.