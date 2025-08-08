Tokat’ta Motosiklet Kazası Oldu

CENGİZ VE MUAZZEZ ALBAY’IN TRAGİK KAZASI

Tokat’ta bir trafik kazasında motosikletin otomobil tarafından çarpması sonucu Cengiz Albay (63) ve eşi Muazzez Albay (56) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda gerçekleşti. Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İ.B. yönetimindeki B-BAL8 yabancı plakalı otomobilin çarpması sonucunda kaza meydana geldi.

KAZA ANI VE SONUCU

Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Cengiz Albay ve arkasındaki eşi Muazzez Albay, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu trajik olay, şehirde büyük üzüntü yarattı ve trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.