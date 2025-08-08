Haberler

Tokat’ta Motosiklet Kazası Oldu

CENGİZ VE MUAZZEZ ALBAY’IN TRAGİK KAZASI

Tokat’ta bir trafik kazasında motosikletin otomobil tarafından çarpması sonucu Cengiz Albay (63) ve eşi Muazzez Albay (56) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda gerçekleşti. Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İ.B. yönetimindeki B-BAL8 yabancı plakalı otomobilin çarpması sonucunda kaza meydana geldi.

KAZA ANI VE SONUCU

Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Cengiz Albay ve arkasındaki eşi Muazzez Albay, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu trajik olay, şehirde büyük üzüntü yarattı ve trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.