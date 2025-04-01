Tokat’ta Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tokat’ta meydana gelen bir kazada, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını kaybetti. Kaza, merkezi Küçükbağlar köyünde gerçekleşti. İddialara göre, H.O. (20) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, Muhammet Metin Uslu (16) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

ACİL MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı Uslu’yu Tokat Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Uslu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.