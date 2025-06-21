Tokat’ta Narince Hasadı Devam Ediyor

COĞRAFİ İŞARETLİ NARİNCENİN HASADI DEVAM EDİYOR

Tokat’ta coğrafi işaretle tescillenmiş “narince” bağ yaprağının hasat süreci sürüyor. Tokat Ziraat Odaları İl Koordinatörü Arif Yılmaz Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelindeki bağ yaprağı hasadının devam ettiğini aktardı. Köksal, hasat döneminin ağustos ayının ortalarında sona ereceğine dikkat çekerek, “Coğrafi işaretli yaprağımızda ikinci hasadı yapıyoruz. Yaprak hasadında genel olarak kadınlar çalışıyor. İl genelinde 1500 kadın işçimiz yaprak hasadı yapıyor. 70 bin dekarlık alanda yaprak üretimimiz var. Bu sene 30 bin ton üretim bekliyoruz.” dedi.

YAPRAK ÜRETİMİNDEN GEÇİM SAĞLAYAN AİLELER

Tokat genelinde yaklaşık 10 bin ailenin geçimini yapraktan sağladığını ifade eden Köksal, yılda 1000 tondan fazla yaprağın Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere gönderildiğini belirtti. Gökçeli beldesinde yaprak üreticisi olan Murat Demirel, 20 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, “Bağlar nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilendi ama şimdi çok güzel oldu. Benim 60 dönümlük bağım var. 30 ton civarında yaprak bekliyorum.” ifadesini kullandı. Demirel, kilogram fiyatlarının 140 ila 170 lira arasında değiştiğini aktararak, şöyle devam etti: “Yaprağın en büyük sıkıntısı, maliyetinin yüksek olması. Bir işçi günde 30 kilogram yaprak topluyor. Bir işçinin maliyeti günlük 1000 lira. İşçi bulmakta zorlananlar var. Ben sürekli aynı işçilerle çalışıyorum. Kendi işleri gibi gelip gidiyorlar. O yüzden işçi bulmakta sıkıntı yaşamıyorum. Yaprak hasadımız haziran ayında başladı, ağustos ayında bitecek.”

İŞÇİLERİN YORUMLARI

Yaprak toplayan işçilerden Nahide Aslan, 10 yıldır bu işi yaptığını vurgulayarak, “Sabah saat 05.00 gibi başlıyoruz yaprak toplamaya, 12.00’de bırakıyoruz işi. 35 kadın bağda yaprak topluyoruz, yeri geliyor 40 kişi oluyoruz.” diye konuştu.