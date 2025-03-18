Tokat’ta Okullar Tatil Edildi Mi?

METEOROLOJİ UYARILARI VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında, Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar başlamış durumda. Tokat ilinde ise okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, belirli bölgelerde daha yoğun kar yağışı beklentisiyle dikkat çekiyor. Tokat’ta, “Tokat Valiliği Açıklaması!” başlıklı duyuruyla, okulların tatil durumu henüz netleşmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimlerde, Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat olmasının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat’e kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle bu durum, ulaşımda aksamalara sebep olabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması oldukça önemli. Ayrıca, çatı uçması, toz savrulması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklarla karşılaşılma olasılığı da bulunuyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayının meydana gelmesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabiliyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

OKUL TATİLİ DUYURUSU BEKLENİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) etkisi de görülebilir. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara yol açabileceğinden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılıyor. Tokat Valiliğinden henüz bu tarihle ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.