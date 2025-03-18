Tokat’ta Okullar Tatil Mi? 19 Mart 2025

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Tokat ilinde ise, okulların tatil olup olmayacağı şu anda merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı da yaptı.

TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat olarak ölçülüyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabahı etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’in batısından başlayacak olan rüzgarın, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde (Tokat-Samsun) de rüzgarın, Çarşamba öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde fırtına tarzında eseceği öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, 19 Mart 2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tokat Valiliğinden henüz 19 Mart Çarşamba günü için tatil ile ilgili bir açıklama yapılmadı.