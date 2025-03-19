Tokat’ta Okullar Tatil Mi? Açıklama Bekleniyor

METEOROLOJİ UYARILARI SONRASI YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Tokat ilinde, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak devam ediyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Tokat Valiliği, 20 Mart Perşembe günü ile ilgili henüz bir tatil açıklaması yapmamış durumda.

Sivas’ta Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri’de de benzer bir uygulama yapılarak Perşembe günü okullar tatil edildi. Konya’nın bazı ilçelerinde de Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de Perşembe günü okul tatili uygulaması yürürlüğe girdi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabahından itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceği için dikkatli olmak ve tedbirler almak gerekecek.

İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteorolojik değerlendirmelere göre; 17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile birlikte istenmeyen durumlar yaşanabilir.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’in batısında, rüzgarın Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de de (Tokat-Samsun) Perşembe öğle saatlerinden sonra benzer fırtına tahminleri yapılıyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.