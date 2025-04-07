Tokat’ta Organik Atıklar Komposta Dönüşüyor

KOMPOST TESİSİ ÇEVREYE KATKI SAĞLIYOR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, Türkiye’de tarım lisesi bünyesinde kurulan ilk ve tek kompost tesisi, çevreye katkı sağlarken öğrencilere de uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. 2021 yılında Taşlıçiftlik Kampüsü’nde faaliyete geçen bu tesis, çevre dostu bir proje olarak dikkat çekiyor. Tokat kent merkezindeki tek aktif kompost tesisi olarak da ön plana çıkan merkezde, haftada 3,5 ton kapasiteli bir üretim gerçekleştiriliyor ve yılda yaklaşık 60 ton kompost üretiliyor. Organik atıkların gübreye dönüştürülmesi sayesinde, çevreye zarar verilmeden atık miktarı azaltılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM FIRSATI

Tesis, TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için değerli bir uygulamalı eğitim alanı olarak hizmet veriyor. Bu sayede gençler, çevresel farkındalık kazanıyor ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlıyorlar. Tesisin Türkiye’de tek olduğunu vurgulayan TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Turgut Atay, “Bu tesisin Türkiye’de başka bir örneği yoktur. Uygulamalarımızla topraklarımızı organik madde açısından zenginleştirirken, kendi tarım lisesi öğrencilerimizi de her aşamada dahil ederek bilgilendiriyoruz” diyor. Öğrenciler de teorik olarak aldıkları dersleri uygulamalı şekilde görebilmenin keyfini yaşıyor.