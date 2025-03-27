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Tokat’ta Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

YAŞLI KADININ HAYATINI KAYBETMESİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir otomobilin çarptığı 89 yaşındaki kadın, kaza anında olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, 16:30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda gerçekleşti.

KAZA ANINDA NE OLDU?

Edinilen bilgilere göre, F. C. idaresindeki 34 KOG 920 plakalı Fiat marka otomobil, Cezaevi kavşağından Tokat istikametine doğru giderken, kireç köprü mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Altun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altun, metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda Altun olay yerinde vefat etti.

SURUCUNUN DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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