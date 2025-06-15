Tokat’ta Özel Çocuklar, Babalarıyla Futbol Oynadı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE BABALARI FUTBOL MAÇINDA BULUŞTU

Tokat’ta Babalar Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ile babaları arasında futbol maçı düzenlendi. Tokat Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 30 özel gereksinimli öğrenci ve babaları bir araya gelerek futbol maçına katıldı. Maçın sonunda çocuklara kupa ve madalya verildi, ayrıca tüm katılımcılara tatlı ikram edildi.

BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLAMAK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMAÇLANDI

Tokat Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suna Köten Arslan, etkinlikle Babalar Günü’nü kutladıklarını ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Babalar ve oğulları maçını düzenledik. Tokat Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Derneği olarak özel çocukların babaları ile paylaşımları artsın, farkındalık yapalım dedik. Futbol maçımıza 30 baba ve 30 özel çocuk katıldı. Amigoluğu anneler ve kardeşleri yaptı. Özel çocuklarımızın farklı yerlerde toplum içinde yer alması, kabul görmesi için etkinlikleri sık sık yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

BABALARIN SEVİNCİ VE BEKLENTİLERİ

Etkinliğe katılan babalardan Ünal İçer, çocuklarıyla birlikte böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. İçer, “Eğlendik. Böyle organizasyonları her zaman bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Özel gereksinimli çocukların babalarıyla kaynaşması ve sosyal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen bu etkinlik, büyük ilgi gördü.