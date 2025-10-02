Tokat’ta Polis Uygulamasında TIR Durduruldu

Olayın Meydana Gelmesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir TIR sürücüsü ve aracın içerisindeki kaçak göçmen, ekiplerin dikkatli çalışması sayesinde gizlendikleri konteynerin altında yakalandı. Olay, D-100 karayolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Polis ekipleri 14 ADB 313 plakalı TIR’a dur çağrısı yaparken, sürücü M. İ. (65) bu ihtara uymadı.

Kaçış ve Yakalama Süreci

TIR, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu esnada, TIR’ın sağ ön kapısından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu A.E. (20), arazide izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri, yaklaşık 3 saat süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, A.E.’yi saklandığı konteynerin altında bulmayı başardı. Olay sonucunda TIR sürücüsü M. İ. gözaltına alınırken, yakalanan Afgan uyruklu A.E. ise karakoldaki işlemlerinin ardından Tokat’taki Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) sevk edilmek üzere gönderildi.