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Tokat’ta Sele Kapılan 25 Hayvan Telef

SEL FELAKETİ SONUCU 25 HAYVAN TELEF OLDU

Tokat’ın Niksar ilçesinde, dolu ve sağanak yağmurun oluşturduğu sel sonucunda 25 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Çiçekli köyünde akşam saatlerinde etkili olan bu hava koşulları ciddi bir felakete neden oldu. Ortaba mevkisinde otlatılan koyun sürüsü, aniden bastıran dolu ve ardından gelen şiddetli yağmur dolayısıyla oluşan sel sularına kapıldı.

ÇOBAN ZOR ANLAR YAŞADI

İlk belirlemelere göre, yaklaşık 25 koyun ve kuzu telef oldu. Sürüyü otlatan çoban Cavit Eraslan da sele kapılarak zor bir durumla karşılaştı. Eraslan, kendi çabasıyla sudan kurtulmayı başardı ve köy muhtarını arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan muhtar ve köylüler, çobanı Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Eraslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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