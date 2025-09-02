Haberler

Tokat’ta Suya Düşen Çocuğu Kurtardılar

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUK KURTARILDI

Tokat’ta, Kelkit Çayı’nda yaşanan boğulma tehlikesinde bir çocuk balıkçı tarafından kurtarıldı. Erbaa ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Yavuz Akın, oğluyla birlikte kelkit çayında balık tutarken, suya giren bir çocuğun çırpındığını fark etti.

ANIN KAYDEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Yavuz Akın, hemen suya girerek çocuğu kurtardı. Bu anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Akın’ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anlar yer aldı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

