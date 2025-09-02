Tokat’ta Suya Düşen Çocuk Kurtarıldı

OLTA BALIKÇISININ DİKKATI HAYAT KURTARDI

Tokat’taki Kelkit Çayı’nda balık tutan bir kişinin dikkati, boğulma tehlikesi yaşayan bir çocuğun hayatını kurtardı. Erbaa’da yaşayan 52 yaşındaki Yavuz Akın, oğlu ile birlikte Kelkit Çayı’nda balık orayken, çaya giren bir çocuğun çırpındığını fark etti. Bir süre ilerleyen çocuk, suyun dibine batmaya başlayınca Akın tereddüt etmeden suya atladı.

ÇOCUĞU KURTARMA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

İsmi henüz öğrenilemeyen çocuğu, saçından tutarak sudan çıkartan Yavuz Akın, onu güvenli bir şekilde karaya ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Akın’ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anlar yer aldı. Çocuğuyla balık tutarken bir başka çocuğun suya düştüğünü belirten Yavuz Akın; “Çocuk geldi suya girdi. Burada beklerken şaka gibi çırpınmaya başladı. Bel kadar suya girdim çocuk suda tamamen kaybolmuştu. Şans eseri saçlarından tuttum karaya çıkarttım” dedi.