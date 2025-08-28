Tokat’ta Taksi-Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZADA YARALANANLARDAN BİRİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hamile olan Sema Alp (31) bebeğini kaybetti. Kaza, saat 10:00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi’nde gerçekleşti. Koçak köyünden şehir merkezine doğru seyreden 34 DB 1560 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Konuk (55) yönetimindeki araç, İnanç Sokak’a döndüğü esnada Erbaa’dan Koçak yönüne giden taksi ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hem otomobilin sürücüsü hem de taksi sürücüsü yaralandı. Ayrıca takside bulunan 15 yaşındaki Göktuğ Öztütüncü, otomobildeki Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema Alp de yaralılar arasında yer aldı. Çevredekilerin hemen ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne taşındı. 4 aylık hamile olan Sema Alp’in bebeğini kaybettiği bildirildi. Yaralılardan Meryem Ahsen Alp, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve anne ile kızının hayat tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri de incelenecek. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.