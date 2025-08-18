Haberler

Tokat’ta Tarım Aracı Kazası Meydana Geldi

OTOMOBİL İLE TARIM ARACININ ÇARPŞMASI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil tarım aracıyla çarpıştı. İran uyruklu Amır Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı cip ile Hacı Ü. yönetimindeki saman yüklü tarım aracı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mehmetçik Caddesi’ni buluşturan kavşakta çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda tarım aracının sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerinde çağrılan ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın anı, civardaki bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

