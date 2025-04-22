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Tokat’ta TarımFest Protokolü İmzalandı

ÜNİVERSİTELER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Tokat’ta düzenlenecek olan TarımFest etkinliği için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu protokol, Uluslararası TarımFest etkinliğine yönelik iş birliğini amaçlıyor.

REKTÖRLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Protokol imza töreni, TOGÜ Rektörlük makamında gerçekleştirildi. Törene, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül katıldı. Ayrıca, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanları da etkinlikte yer aldı.

HEDEFLER VE İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan protokol sayesinde, TarımFest etkinliğinin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında her iki üniversitenin bilgi, deneyim ve kaynaklarının birleştirilmesi hedefleniyor. Bu durum, etkinliğin başarısını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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