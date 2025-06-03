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Tokat’ta Tehlikeli Motokros Görüntüsü

TEHLİKELİ MOTOSİKLET YOLCULUĞU

Tokat’ta bir motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak ilerlemesi, tehlikeli yolculuğunun anlık görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. Tokat-Turhal karayolunda, 60 AGU 073 plakalı kırmızı motosikletin üzerine yüzüstü yatan sürücünün gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

SURİCÜNÜN HAYATI VE GÜVENLİK TEHLİKESİ

Görüntülerde, yüzüstü yatan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini büyük bir risk altına soktu. Kask takmasına rağmen, motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareket sosyal medyada geniş bir yankı buldu ve kullanıcılardan tepki aldı. Sürücü, bu tehlikeli hareketleri yaptıktan sonra bir süre sonra gözden kayboldu.

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