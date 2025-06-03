Tokat’ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERAYA YANSIDI

Tokat’ta meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak ilerlediği sırada kaydedilen görüntülerle dikkat çekti. Tokat-Turhal karayolunda bir motosikletin üzerinde, canını hiçe sayarak yaptığı bu tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR

Görüntülerde, 60 AGU 073 plakalı kırmızı motosikletin üzerinde yüzüstü yatar pozisyonda ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Kask taksa da, motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği akrobatik hareket sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir müddet bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.